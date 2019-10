Magistratsdirektor geht nach Urteil im Swap-Prozess

Nach der rechtskräftigen Verurteilung im Salzburger Swap-Prozess zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung hat der Magistratsdirektor der Stadt Salzburg am Mittwoch seinen Rücktritt mit 31. Oktober erklärt. Er gehe freiwillig, teilte er in einer Aussendung der Stadt Salzburg mit. Der langjährige Mitarbeiter wird weiterhin in der Magistratsdirektion tätig sein.