Fünf Tote bei Angriff auf Ureinwohner in Kolumbien

Bei einem Angriff auf Ureinwohner in Kolumbien sind fünf Menschen getötet worden. Sechs weitere wurden nach Behördenangaben bei der Attacke am Dienstag verletzt. Die Opfer waren demnach Mitglieder einer Organisation, die für die Sicherheit in den von Ureinwohnern bewohnten Gebieten Kolumbiens zuständig ist. Die Behörden machten regierungsfeindliche Rebellen für die Attacke verantwortlich.