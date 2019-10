Kunstschätze von Pleiteunternehmer Tanzi versteigert

Die Kunstsammlung des verurteilten Firmengründers des italienischen Lebensmittelkonzerns Parmalat, Calisto Tanzi, ist am Dienstagabend bei einer Auktion in Mailand für insgesamt 12,5 Millionen Euro verkauft worden. 2,1 Millionen Euro wurde für ein Werk von Pablo Picasso gezahlt, das teuerste unter den 54 Gemälden, die vom Florentiner Auktionshaus Pandolfini in Mailand angeboten wurden.