Schlepper fuhr am Loiblpass Polizei davon und baute Unfall

Ein mutmaßlicher Schlepper ist in der Nacht auf Dienstag am Grenzübergang Loiblpass in Kärnten mit seinem Auto der Polizei davongerast und hat danach einen Unfall gebaut. Laut Polizei wollte der 34-jährige Deutsche drei Personen vermutlich illegal von Slowenien nach Kärnten bringen. Ein etwa dreijähriges Kind, eine Frau und ein Mann wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht.