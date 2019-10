Drohung mit Messer bei Streit um eine Schaukel in Wien

Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Wien-Favoriten mit Jugendlichen wegen des Platzes auf einer Schaukel in Streit geraten. Er soll die Teenager mit zwei Messer bedroht haben. Sein 19 Jahre alter Sohn nahm ihm diese ab und warf sie ins Gebüsch. Der Türke hatte 2,28 Promille. Er wurde festgenommen, sein Sohn angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.