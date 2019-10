Katalonien: Großdemos von Spanien-Anhängern und Separatisten

Zehntausende Katalanen haben am Sonntag in Barcelona für die Einheit Spaniens und gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Es handelte sich um die erste Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer vor zwei Wochen Proteste der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Am Vorabend hatten Massen die Loslösung von Spanien gefordert.