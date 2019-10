Neuer Frauenrekord und weniger Neue im Nationalrat

Der Frauenanteil im Nationalrat ist das vierte Mal in Folge gestiegen. Die - inklusive Philippa Strache - 72 Mandatarinnen bedeuten einen neuen Rekord: noch nie hatte ein neu gewählter Nationalrat so viele weibliche Abgeordnete. Außerdem sind die Abgeordneten, die am Mittwoch angelobt werden, etwas jünger als ihre Vorgänger bei deren Angelobung 2017. Das liegt vor allem am Wiedereinzug der Grünen.