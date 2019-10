Mann nach Synagogen-Besuch in Wien von Autofahrer attackiert

Ein Mann soll nach einem Synagogen-Besuch am Mittwoch in Wien-Leopoldstadt von einem Autofahrer attackiert worden sein. Außerdem soll die jüdische Familie an Jom Kippur antisemitisch beschimpft worden sein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 57-jährigen Tatverdächtigen. Das Opfer erlitt laut Angaben der Exekutive eine Nasenprellung.