Iranischer Öltanker im Roten Meer von Raketen getroffen

Im Roten Meer vor Saudi-Arabien ist es nach Angaben des iranischen Ölministeriums zu einer Explosion auf einem iranischen Öltanker gekommen. Dem Ministerium zufolge wurde das Schiff am Freitag in der Früh 60 Seemeilen von der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah entfernt von zwei Raketen getroffen. Es habe keine Verletzten gegeben, so das Ministerium laut Nachrichtenagentur IRNA.