Altbauer im Bezirk Braunau geriet in Maishäcksler

Ein Altbauer (83) ist am Dienstag im Bezirk Braunau am Inn (Oberösterreich) in einen Maishäcksler geraten und schwer verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Riedersbach wurde er mit dem Rettungshubschrauber "C6" ins UKH Salzburg geflogen, berichtete die Polizei. Der Maishäcksler-Fahrer (61) erlitt einen Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.