Orban gratulierte Kurz zum "selbstsicheren" Wahlsieg

In einem Brief hat der ungarische rechtsnationale Ministerpräsident Viktor Orban ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu seinem "selbstsicheren Sieg" bei den vorgezogenen Nationalratswahlen gratuliert. Das gab Orban-Sprecher Bertalan Havasi laut ungarischer Nachrichtenagentur MIT am Dienstag bekannt. Das Wahlergebnis stelle für Kurz und seine Partei einen "eindeutigen Regierungsauftrag" dar.