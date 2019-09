KPÖ will mit Wandel und JETZT kooperieren

Die KPÖ will trotz ihres schwachen Ergebnisses bei der Nationalratswahl weitermachen. Außerdem kündigte KPÖ-Sprecher Thomas Hörl am Sonntag gegenüber der APA ein "ganz klares Gesprächsangebot" an die an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterte Liste JETZT sowie an den "Wandel" an. Man wolle konstruktiv am Aufbau einer starken, modernen Linkspartei arbeiten.