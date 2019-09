Villacher soll Pitbull auf Nachbarn gehetzt haben

Ein 24-jähriger Villacher soll in der Nacht auf Sonntag seinen Pitbull Terrier auf seinen 45-jährigen Nachbarn gehetzt haben. Dieser wurde mehrmals in Arme und Beine gebissen und ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der schwer betrunkene Hundehalter wurde festgenommen.