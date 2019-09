Boot mit circa 50 Migranten vor libyscher Küste umgekippt

Ein Boot mit circa 50 Migranten an Bord ist unweit der libyschen Küste umgekippt. Ein Rettungsboot sei unterwegs, berichtete das UN-Flüchtlingswerk UNHCR am Samstag. "UNHCR und seine Partner sind bereit, humanitäre und medizinische Unterstützung nach der Landung der Migranten zu sichern", hieß es per Twitter.