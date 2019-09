EU-feindliche Partei in Tschechien gegründet

Eine neue politische Bewegung namens Trikolore ist am Samstag in Tschechien gegründet worden. Zum Chef wählten die Delegierten des Gründungsparteitages in Brünn (Brno) den Parlamentsabgeordneten Vaclav Klaus, den Sohn des namensgleichen, ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten.