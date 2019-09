Madrid-Derby endete 0:0 - Real weiter Spitzenreiter

Das Madrider Derby zwischen Atletico und Real hat am Samstag mit einem 0:0 geendet. Nach einer wenig spektakulären Partie steht das als einziges Liga-Team noch ungeschlagene Real jeweils einen Punkt vor der Überraschungsmannschaft Granada und dem Stadtrivalen weiterhin an der Tabellenspitze. Zwei Zähler dahinter liegt der FC Barcelona nach dem 2:0 bei Getafe an der vierten Stelle.