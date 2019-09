Liverpool nach 1:0-Sieg bei Sheffield weiter makellos

Liverpool hat sich am Samstag mit einem 1:0-Erfolg bei Aufsteiger Sheffield United für das Champions-League-Duell mit Salzburg am Mittwoch an der Anfield Road aufgewärmt und die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League erfolgreich verteidigt. Für den siebenten Sieg im siebenten Saisonspiel brauchte es allerdings einen schweren Patzer von Sheffield-Goalie Dean Henderson.