Junge Wärter suchen Goethes Werther im Grazer Schauspielhaus

Junge Wärter in Ausbildung begeben sich auf die Spuren von Goethes unglücklich verliebtem Helden - im Grazer Schauspielhaus wird das in Form einer äußerst dynamischen Collage von Jan Koslowski und Nele Stuhler abgehandelt, die zwischen Disco-Klängen und Wagner-Tönen auch ab und zu Zeilen des Geheimrats einfließen lässt. Eine witzige und sehr laute Spurensuche, die am Freitag Premiere hatte.