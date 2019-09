Teenager in Kanada bekannten sich in Videos zu drei Morden

Zwei mordverdächtige Teenager, die im Sommer vor der Polizei durch halb Kanada geflüchtet waren, haben sich vor ihrem Tod in Videos zu den drei Morden bekannt. In den auf ihrer Flucht aufgenommenen Videos hätten Kam McLeod und Bryer Schmegelsky "die Verantwortung für alle drei Morde übernommen", teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten keine Reue gezeigt und mit weiteren Bluttaten gedroht.