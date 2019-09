Oberösterreichischer Landwirt in Silo erstickt

Ein Landwirt ist am Freitag in einem Silo in einem Bauernhof in Kremsmünster im Bezirk Kirchdorf erstickt. Er wollte einen am Vortag eingelagerten gemahlenen Mais in dem Lagerraum verteilen, dieser hatte jedoch über Nacht zu viel tödliches Gärgas entwickelt. Das berichtete die örtliche Feuerwehr auf APA-Anfrage.