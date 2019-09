Ausgedehnte Anti-Mafia-Razzia in Italien mit 70 Festnahmen

Die Mafia dringt immer tiefer in das norditalienische Wirtschaftssystem ein. Die Polizei im lombardischen Brescia hat am Donnerstag im Gegenzug 70 Personen wegen Mafia-Zugehörigkeit festgenommen. Dabei wurden auch Bankkonten, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen im Wert von 35 Millionen Euro beschlagnahmt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.