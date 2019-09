Kulturschaffende gegen "Demontage" von EU-Kulturressort

46 österreichische Kunst- und Kultureinrichtungen fordern zum Widerstand gegen die "Demontage" des Kunst-, Kultur- und Bildungsressorts in der EU auf. Indem Kultur und Bildung dem Ressort "Innovation und Jugend" zu- und untergeordnet werden, würden sie "auch als Aufgaben aufgegeben oder so verwässert, dass sie nur noch als Leerformeln weiterbestehen", warnte die IG Autorinnen Autoren am Mittwoch.