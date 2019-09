Ozean-Bericht des Weltklimarates für Macron "verheerend"

Angesichts eines mit Spannung erwarteten Berichts über den Einfluss des Klimawandels auf Eismassen und Ozeane hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bestürzt geäußert. "Wir sind absolut geschockt von dem jüngsten Bericht des IPCC, es ist absolut verheerend - im Moment verlieren wir den Kampf", sagte Macron am Dienstag in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte in New York.