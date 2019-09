Moskauer missbrauchte gefangenen Buben: 20 Jahre Straflager

Ein Mann aus Moskau, der jahrelang einen Buben missbraucht und in seiner Gewalt hatte, ist zu 20 Jahren Straflager verurteilt worden. Der Moskauer habe 2007 das damals neun Jahre alte Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und den Buben dann in einem Zimmer eingesperrt, meldete die Agentur Ria Nowosti am Montag in der russischen Hauptstadt.