Royals gedenken zum 75. Jahrestag von "Market Garden"

Im Beisein des britischen Kronprinzen Charles und der niederländischen Prinzessin Beatrix ist in den Niederlanden der großen alliierten Luftlandeoperation "Market Garden" vor 75 Jahren gedacht worden. Mit einer Schweigeminute und Trauerkränzen ehrten Vertreter der damals beteiligten Länder am Samstag in Ede bei Arnheim die über 10.000 gefallenen Soldaten.