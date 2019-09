Filmfestival von San Sebastian eröffnet

Facebook

Neben Sam Neill sorgte auf dem roten Teppich aber vor allem "Twilight"-Star Kristen Stewart für Blitzlichtgewitter. Zusammen mit Regisseur Benedict Andrews eröffnete sie am Nachmittag bereits den Wettbewerb um den Publikumspreis mit dem Politthriller "Seberg".

Michells Remake von Bille Augusts "Silent Heart" kämpft unterdessen im offiziellen Wettbewerb um die "Goldene Muschel". Eine intensiv erzählte Geschichte einer Ehefrau und Mutter (Susan Saradon), die ein letztes Wochenende mit ihrer Familie und ihrer besten Freundin verbringen möchte, um sich zu verabschieden, bevor sie sich wegen einer unheilbaren, degenerativen Krankheit selber das Leben nehmen will.

Mit Schauspielern wie Susan Saradon, Kate Winslet, Mia Wasikowska und Sam Neill konnte erwartungsgemäß kaum etwas schiefgehen. Eine hervorragende Schauspielleistung, eine packend erzählte, zum Nachdenken anregende Story mit viel Humor, Tränen, Zweifeln. "Es ist eine Geschichte übers Leben. Wir sollten jeden Moment nutzen, es zu genießen, weil jeder Tag unser letzter sein könne", erklärte Regisseur Roger Michell. Sein Film sei nicht der Versuch, die Zuschauer für die Legalisierung der Sterbehilfe zu begeistern.

Ob der Film das Rennen um die "Goldene Muschel" gewinnt, bleibt abzuwarten. Einen Konkurrenten weniger gibt es aber schon mal. Am Freitagabend gab die Festivalleitung bekannt, dass James Francos "Zeroville" zwar noch gezeigt, aber nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen werde. Der Grund: Die Produktionsfirma des Hollywoodstars, der die vergangene Festivalausgabe mit "The Disaster Artist" gewann, hatte nicht die Festivalteilnahmebedingungen eingehalten und den Film bereits in den russischen Kinos starten lassen. In der Tragikomödie führt Franco nicht nur Regie, sondern stand mit Megan Fox, Seth Rogen und Will Ferrell auch selber vor der Kamera.

Hollywoodstars Penelope Cruz, Donald Sutherland sowie der griechisch-französische Kultregisseur Konstantinos Costa-Gavras werden in San Sebastian heuer mit dem Donostia-Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. San Sebastian gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den großen A-Filmfestival und endet am 28. September mit der Vergabe der "Goldenen Muschel" und dem Abschlussfilm "The Song of Names", in dessen Hauptrollen Tim Roth, Catherine McCormack und Clive Owen zu sehen sind.