Explosion in russischem Biolabor

Bei einer Gasexplosion und einem Brand im Zuge von Bauarbeiten in einem staatlichen Bioforschungslabor in Russland ist in Sibirien ein Mensch verletzt worden. Es seien keine gefährlichen Substanzen ausgetreten, sagte Bürgermeister Nikolai Krasnikow der staatlichen Agentur Tass zufolge.