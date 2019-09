Zehn Tote bei Luftangriff im Osten Syriens

Bei Luftangriffen auf die iranischen Revolutionsgarden und verbündete Milizen im Osten Syriens sind laut Aktivisten zehn irakische Kämpfer getötet worden. Die Angriffe hätten in der Nacht auf Dienstag drei Stellungen der Garden in der Region von Albu Kamal an der Grenze zum Irak getroffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.