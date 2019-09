300 Touristen sitzen beim Mount Everest fest

Mehr als 300 Touristen sitzen wegen schlechten Wetters seit fünf Tagen in einem kleinen Dorf in der Nähe des Mount Everest fest. Die meisten Flüge des nahe gelegenen Flughafens in Lukla seien gestrichen worden, sagte ein Fluglotse am Dienstag. Lediglich fünf Maschinen hätten am Samstag abheben können.