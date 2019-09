Kärntner raste nach Beziehungsstreit mit 200 km/h davon

Ein Beziehungsstreit in St. Veit an der Glan hat am Montagabend mit einer Verfolgungsjagd geendet. Mehrere Personen hatten die Polizei verständigt und angegeben, dass ein Paar in Streit geraten war, nachdem der Mann das Auto abgestellt hatte. Als die Beamten mit dem 34-Jährigen einen Alkotest durchführen wollten, rannte er plötzlich zu seinem Auto und raste davon, teilte die Polizei mit.