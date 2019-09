Capitals besiegten im EBEL-Schlager Meister KAC

Vizemeister Vienna Capitals hat das erste Saisonduell mit Meister KAC für sich entschieden. Die Wiener gewannen am Sonntag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in Kagran mit 3:2 nach Penaltyschießen. Mike Zalewski schoss die zwei Drittel lang klar besseren Wiener erst 15 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung, im Penaltyschießen traf nur Ty Loney.