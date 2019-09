Sohn attackierte Mutter in Vorarlberg mit Messer

Ein 45-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Hohenems in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) seine 75-jährige Mutter mit einem Messer attackiert. Die Frau wurde im Bereich ihres Rückens schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.