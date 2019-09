Freiburg nach Auswärtssieg gegen Hoffenheim Dritter

Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Hoffenheim ist Freiburg am Sonntag auf den dritten Tabellenplatz der deutschen Fußball-Bundesliga gestürmt. Verteidiger Philipp Lienhart und Co. zogen damit in der Tabelle mit neun Punkten sogar an Bayern München (8) vorbei, nur ein Zähler fehlt auf Leader Leipzig. Schalke 04 gewann im zweiten Sonntagsspiel 5:1 in Paderborn.