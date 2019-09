NFL-Star Brown wegen Verdachts auf Vergewaltigung verklagt

Football-Star Antonio Brown gerät nicht aus den Schlagzeilen. Der am Wochenende von NFL-Titelträger New England Patriots verpflichtete Wide Receiver sieht sich nun mit einer Klage wegen einer angeblichen Vergewaltigung konfrontiert. Seine Ex-Fitnesstrainerin behauptet, der mittlerweile 31-Jährige habe sie im Mai 2018 in Miami vergewaltigt. Schon 2017 habe ein sexueller Übergriff stattgefunden.