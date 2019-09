Wiener Zweiradlenker bei Verkehrsunfall in NÖ gestorben

Ein Wiener Leichtmotorradlenker ist am Dienstagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ums Leben gekommen. Der 49-Jährige dürfte bei Rotlicht in eine Kreuzung eingefahren sein und stieß gegen das Auto eines 70-Jährigen. Reanimationsversuche waren vergeblich. Der Mann aus Wien-Döbling verstarb an der Unfallstelle, berichtete die Polizei am Mittwoch.