Frachtflugzeug nahe Flughafen in Ohio abgestürzt

Die Unglücksmaschine war zunächst in Flammen gehüllt, "zahlreiche Dinge in der Umgebung" gerieten in Brand, wie die Medien berichteten. Aus dem betroffenen Lucas County und umliegenden Gemeinden rückten Einsatzkräfte an und brachten das Feuer unter Kontrolle. Laut 13abc sollen zwei Menschen zum Unglückszeitpunkt an Bord gewesen sein. Ob sie den Absturz überlebten, war noch unklar.

Das Frachtflugzeug mit Autoteilen an Bord habe auf dem Toledo Express Airport landen wollen, berichtete die Flughafenbehörde den Sendern.