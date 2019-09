Sprayer in Wien-Liesing auf frischer Tat ertappt

Polizisten haben in der Nacht auf Mittwoch mehrere Vermummte erwischt, die in der Brunner Straße Graffitis und Transparente an einer Mauer eines Firmengeländes anbrachten. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer flüchteten die meisten Täter, als sich die Beamten des Liesinger Kriminalreferates zu erkennen gaben.