Hundebesitzerin griff nach Streit im Rausch Polizisten an

Nach einem Streit bei einer Hundezone hat eine Frau im Vollrausch in der Nacht auf Mittwoch Polizisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Flasche attackiert. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war die 30-Jährige mit einer anderen Tierbesitzerin vor der Hundezone in der Dadlergasse in Streit geraten. Ein Alkovortest bei der Frau ergab 2,6 Promille.