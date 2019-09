Parlament startet Bildungsinitiative gegen Antisemitismus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Bildung gegen Vorurteile" lautet der Titel der ein- oder zweistündigen Workshops, die sich an Schüler der neunten Schulstufe und an Lehrlinge richten und an Schulen in ganz Österreich stattfinden werden. Angestoßen wurden sie durch die Antisemitismusstudie 2018, bei der nicht nur bei 30 Prozent der Befragten latenter Antisemitismus festgestellt wurde, sondern auch die größere Anfälligkeit dafür bei weniger Gebildeten, wie Sobotka erklärte. Auch auf importierten Antisemitismus, verknüpft mit Israel-Kritik, wies er hin. Die Studie soll künftig im Zweijahrestakt wiederholt werden.

Nicht nur der Holocaust wird in den Modulen thematisiert, sondern auch die Zeit danach und davor. Alle relevanten Organisationen wurden in die Ausarbeitung einbezogen, so der Nationalratspräsident. Landau hat diese Plattform organisiert.

Es gebe bei diesem Thema so etwas wie einen nationalen Konsens, betonte Sobotka angesprochen auf Landaus politische Heimat. Dieser dankte für die parteiübergreifende Neutralität in der Zusammenarbeit und plädierte für eine finanzielle Förderung, um allen Schülern einen Besuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zu ermöglichen..

Umgesetzt werden die Workshops in Kooperation mit dem Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum. Sie ergänzen die bestehenden Angebote zur mobilen Demokratiebildung des Parlaments, etwa das Modul "Demokratie in Bewegung - Das Parlament kommt zu dir."