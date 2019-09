Protestpause in Hongkong wegen 9/11-Jahrestag

Nach den jüngsten teils gewaltsamen Protesten in Hongkong haben Aktivisten im Gedenken an die Terroranschläge in den USA am 11. September 2001 für diesen Mittwoch Demonstrationen abgesagt. Zugleich widersprachen sie dem Bericht einer chinesischen Staatszeitung, wonach für diesen Tag "massiver Terror" geplant gewesen sei.