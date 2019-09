3:1-Arbeitssieg von Italien in EM-Quali in Armenien

Italien ist in der Gruppe J der Fußball-EM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust. Die "Squadra" hatte aber am Donnerstagabend im Auswärtsmatch in Eriwan hart zu kämpfen, um sich am Ende 3:1 gegen Armenien durchzusetzen. Erst ein Doppelschlag von Lorenzo Pellegrini (77.) und Andrea Belotti (80.) in der Schlussviertelstunde sicherte den Arbeitssieg.