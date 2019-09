Chickenburger ausverkauft - Texaner zog Waffe

Im US-Staat Texas hat ein Mann aus Enttäuschung über einen ausverkauften Chickenburger in einem Fastfood-Restaurant der Kette "Popeye" eine Waffe gezogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stürmten Erwachsene in das Restaurant, nachdem sie am Drive-In-Schalter erfahren hatten, dass ein intensiv beworbener Burger ausverkauft sei. Einer von ihnen bedrohte die Angestellten mit einer Waffe.