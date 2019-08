39-Jähriger starb bei Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Melk

Ein 39-jähriger Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Freitag auf der B36 in Yspertal (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sein Wagen war ins Schleudern geraten und gegen das Auto einer 25-Jährigen gekracht, berichtete die Polizei. Der Mann, der vermutlich nicht angegurtet war, erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Die Frau wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.