Bub in USA beim Spielen von Puma angegriffen

Ein achtjähriger Bub ist in den USA von einem Puma angegriffen und schwer verletzt worden. Die Raubkatze biss das Kind beim Spielen im Garten in den Kopf, wie die Wildtierbehörde im US-Staat Colorado am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.