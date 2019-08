Dinamo Zagreb nach 2:0 über Rosenborg vor CL-Teilnahme

Dinamo Zagreb hat sich am Mittwoch eine vielversprechende Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Fußball-Champions-League verschafft. Der kroatische Meister gewann das Play-off-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen Rosenborg Trondheim mit 2:0 und hat damit für das Rückspiel am kommenden Dienstag gute Karten.