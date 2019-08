Britische Statistikbehörde: EU-Einwanderer-Zahl unterschätzt

Die britische Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hat den Einwanderungsüberschuss aus der EU in den vergangenen Jahren erheblich unterschätzt. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der tendenzielle Rückgang der Anzahl der Einwanderer aus der EU seit dem Brexit-Votum sei dabei nicht in Frage gestellt, sagte ein ONS-Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.