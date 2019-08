Widersprüchliches aus Moskau zu möglicher G-7-Rückkehr

Die vor dem Start des G-7-Gipfels diskutierte mögliche Rückkehr Russlands in die Gruppe der führenden Industrienationen löst in Moskau widersprüchliche Reaktionen aus. Während Kreml-Chef Wladimir Putin das am Montag bei einem Besuch in Frankreich nicht ausschloss, warnte der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow am Mittwoch vor der Gefahr einer "Falle".