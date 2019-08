Nach Schuss in Kaserne: Soldat vergaß offenbar auf Entladung

Nach dem Schuss in einer Kaserne in der Südsteiermark lagen am Dienstag erste Ermittlungserkenntnisse vor: Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, war die Gruppe von drei Kärntnern und einem oberösterreichischen Soldaten gegen 11.15 Uhr nach ihrem Dienst in die ehemalige Mickl-Kaserne gegangen. Dort sollten sie ihre Pistolen noch im Außenbereich entladen.