Waldbrand auf Gran Canaria schwächte sich leicht ab

Der verheerende Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat sich leicht abgeschwächt. "Gute Nachrichten", so der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Victor Torres, am Dienstag. "Das Feuer verliert an Potenzial", so Torres. In der Früh waren wieder zahlreiche Löschflugzeuge und Hubschrauber in die Luft gestiegen, um gegen die Flammen in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel zu kämpfen.