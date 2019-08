69-Jährige starb nach Absturz bei Wanderung in Kärnten

Eine 69-jährige Frau aus Deutschland ist am Montag bei einer Wanderung in Kärnten ums Leben gekommen. Die Bergsteigerin stürzte auf dem Hochtristen in der Nähe von Spittal an der Drau ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Das berichtete die Polizei Kärnten am Montagabend.